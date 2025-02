Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley per raccontare le distopie di oggi

L’universo surreale di “Il mondo nuovo“ di Aldous Huxley debutta giovedì 27, al Binario 7, in sala Chaplin, fino a domenica 2 marzo, con la nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7, regia e drammaturgia di Corrado Accordino. Tanti gli eventi collaterali, già da oggi. Stasera alle 19, inaugurazione della mostra collettiva “Essere o non essere“, diffusa in tutti gli spazi del teatro: prende ispirazione da “Il mondo nuovo“ di Aldous Huxley, in un gioco di rimandi alla nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7. Venerdì 21, alle 18.45 lo spettacolo verrà presentato in biblioteca civica (via Giuliani 1/A). Circondati da libri, gli attori leggeranno passi del romanzo di Huxley e presenteranno l’adattamento teatrale. Info e prenotazioni 039.38.22.72 e App “C’è posto“. Sabato 22 febbraio alle 11.30 Corrado Accordino e il cast incontrano il pubblico per raccontare la preparazione dello spettacolo, al Libraccio in via Vittorio Emanuele II (Monza). Partecipazione gratuita, prenotazioni a promozione@binario7.org entro giovedì 20 febbraio. Lunedì 24 febbraio alle 20.30, Accordino apre le porte al pubblico che potrà assistere alle prove in preparazione al debutto. Partecipazione gratuita, prenotazioni a proveaperte@binario7.org. "Rappresentare Il Mondo Nuovo è una sfida artistica azzardata ma necessaria - anticipa Accordino - Un romanzo che viene dal passato per immaginare un futuro e che ci parla del presente. Utopia o distopia di un mondo migliore? Una storia che mette l’attenzione su alcuni temi fondamentali della vita moderna: la procreazione in vitro, la libertà sessuale, le droghe di stato, le gerarchie sociali, la felicità indotta dal consumismo a sacrificio della libertà personale".

Cristina Bertolini