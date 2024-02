Il modello danese in versione brianzola

Seconda presentazione alla città dei progetti sulla nuova biblioteca, l’appuntamento è per domani in Auditorium alle 18.45. In sala ci saranno gli affezionati del banco prestiti, lettori, ma anche personale e tutto il mondo che ruota attorno alla struttura. E se negli anni Ottanta per realizzarla si guardò a Nord – il modello è danese – ora si punta a rinnovare quella che all’epoca fu una rivoluzione per servizi e orari, adocchiata da prestigiose istituzioni a livello nazionale e internazionale, ci fu anche la visita della delegazione vaticana, in città per studiare il “modello Vimercate“ da vicino. Le intuizioni sono state tante, a partire da quella di opportunità per tutte le età, fra laboratori, incontri con gli autori, mostre. E da allora questo è il posto "dove idee e informazioni si mettono in relazione". È molto di più della vecchia formula dei libri presi e riportati, è un centro di aggregazione sociale.

Bar.Cal.