Il mito e l’eleganza in Autodromo. Milano-Sanremo, la grande bellezza

Stile e motori tra scorci mozzafiato che da sempre caratterizzano la competizione più elegante d’Italia: al via la leggendaria Coppa Milano-Sanremo. Ieri mattina all’Autodromo di Monza la partenza della “Signora delle gare”, giunta alla XVI Rievocazione Storica. Fino a domenica, i 90 equipaggi avranno l’occasione di cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico dalle oltre 100 prove speciali. Oltre 1000 chilometri di gara e più di 150 città attraversate nell’ottica di creare un format avvincente ed esclusivo. Sul circuito monzese i protagonisti della manifestazione, terminate le verifiche tecniche e sportive, hanno dato il via alle “ostilità” prima del trasferimento sulle sponde del lago d’Iseo.

A caccia del trofeo alcuni dei più prestigiosi top driver del panorama dell’automobilismo nazionale. Tra i piloti in lizza spiccano la coppia formata da Mario Passanante e Alessandro Molgora, a bordo di una raffinata Lancia Aprilia del 1937, così come Francesco e Giuseppe Di Pietra, al volante di una Fiat 508C del 1938. Non mancheranno Andrea Zagato e Marella Rivolta, alla guida di una splendida Lancia Fulvia Zagato Sport del 1972, mentre Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, già vincitori di numerose competizioni di regolarità, gareggiano su una Fiat 508C del 1935. A rendere ancora più esclusiva la competizione, la presenza della prestigiosa Bugatti Type 40 Grand Sport del 1928 e una rara Bugatti Type 37A del 1927, esemplari che incarnano l’essenza dell’eleganza senza tempo. Spazio anche alla sostenibilità. Per gli equipaggi c’è infatti l’occasione di correre utilizzando il carburante sostenibile di Marline Collection, composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di Co2 del 65%.

“Anche quest’anno la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata inserita come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2025 di ACI Sport, che ha in programma manifestazioni ricche di fascino”, le parole di Pietro Meda, vicepresidente vicario di Automobile Club Milano. Che aggiunge: “Questa manifestazione offre l’opportunità di raccontare la nostra terra attraversando tre regioni (Lombardia, Piemonte e Liguria), ognuna con la sua storia e le sue meraviglie. Il tutto in una chiave sportiva, che attrae turisti ed appassionati riuniti in questo grande evento. Anche nell’edizione 2025 la griglia di partenza offre vetture che hanno scritto pagine memorabili del motorsport e che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e di cultura”.

R.M.