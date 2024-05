Il miele made in Monza . Il Giardino della biodiversità targato “Api in città“

Diffondere apiari urbani, diventare riferimento per produttori e consumatori, proporre una gestione innovativa delle aree verdi per la salvaguardia delle api e degi impollinatori in città.

Questi gli obiettivi del Giardino della biodiversità e della legalità, fondato a giugno 2023 dall’associazione Apincittà aps, da un patto di collaborazione con il Comune che ha assegnato al gruppo ambientalista uno spazio di 2000 metri quadrati in via Carlo Maria Boiardo. L’associazione si è messa in contatto con la scuola media Leonardo Da Vinci e i ragazzi di terza C e seconda A hanno costruito 5 apiari, messi a disposizione del giardino, per ospitare le api. Ieri gli studenti di seconda A, con le loro insegnanti Paola Mirabile e Paola Mauri hanno visitato gli apiari insieme ai volontari e al presidente di Apincittà Mattia Cappello (nella foto) e assaggiato il miele prodotto proprio lì. "Gli studenti della facoltà di Design del Politecnico di Milano – spiega il presidente Cappello – hanno realizzato il progetto per creare su quest’area un vero giardino immersivo, per ospitare la biodiversità urbana, diversi tipi di api e di insetti, e in cui parlare di educazione civica, all’insegna della legalità. Allestiremo un percorso in terra battuta per jogging, un orto rialzato accessibile anche ai disabili e uno spazio ritrovo per incontri e concerti di scuole e società artistiche". In occasione delle Pulizie di primavera il giardino ha ricevuto dal Comune piante da frutto (giuggiolo, melo e melograno), biancospini, noccioli e essenze aromatiche (origano, salvia e rosmarino). Con Fondazione Comuità Monza e Brianza, prenderà vita anche un progetto di ecologia in tavola.C.B.