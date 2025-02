Il meticcio Lesny vuole l’amore di una famiglia

Manto bianco, occhioni color ambra e tanta voglia di nuove esperienze: si tratta di Lesny. Ha 4 anni, è un meticcio di taglia media ed è stato ceduto all’Enpa dalla sua precedente famiglia. Per questo ora è in cerca di una nuova casa e di affetto. Ama fare passeggiate e stare in mezzo alla natura, per questo si cerca una famiglia che ami stare all’aria aperta. Prima dell’adozione sono richiesti incontri pre-affido. Se interessati scrivere

a canile@enpamonza.it o telefonare al numero 039.83.56.23.