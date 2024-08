"Il messaggio del municipio a mamme e papà? Arrangiatevi"

"Non proprio un’idea geniale: diciamo che car pooling in questo caso, è il sinonimo di arrangiatevi". Questo il pensiero che circola tra alcuni genitori, dopo aver sentito la proposta del Comune per risolvere il problema. "Ancora una volta – sottolinea Marta Sicurello (nella foto) del Pd – la Giunta Gargiulo si nasconde dietro “i criteri stabiliti dalla precedente amministrazione“ come se questi fossero immutabili. Dopo tre anni di governo è ora che si assumano le proprie responsabilità: i criteri si possono modificare e le risorse necessarie si possono aggiungere, soprattutto dopo aver aumentato le aliquote Imu al massimo ottenendo maggiori risorse per oltre 800mila euro nel bilancio del Comune". "Invece di chiedere ai genitori il sacrificio di prendere continui permessi lavorativi per accompagnare i figli a scuola o chiedere aiuto a terzi – prosegue la consigliera d’opposizione – si faccia parte attiva e investa una parte di quelle entrate per garantire ai piccoli desiani esclusi dal servizio maggiore indipendenza, serenità e una frequenza regolare".