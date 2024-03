Il meglio di Vivaldi e le donne della lirica in due concerti

Il Magnificat e il Gloria di Antonio Vivaldi interpretati da solisti, coro e orchestra. È il concerto di musica sacra che si terrà domenica alle 21 nella chiesa parrocchiale di Vedano, in via Santo Stefano, sotto il titolo “Vivaldi Gloria e Magnificat“: protagonisti dell’evento il Coro Anthem e l’ensemble strumentale Musica Dei Donum diretti da Paola Versetti, affiancati dalla soprano Anna Rita Pili e dalla mezzo soprano Isabella Di Pietro. L’appuntamento è promosso dal Circolo culturale don Primo Mazzolari in collaborazione col Comune. Ingresso libero. Al teatro OppArt di Sovico, invece, venerdì alle 20 il concerto lirico “Ritratti di donne“, con la soprano Sofia Maria Riva e il pianista Francesco Parravicini (biglietteria@oppart.it Info 039 9008448). F.L.