Il maltempo danneggia le traverse lungo il fiume. Oasi naturalistica chiusa

Resterà chiusa per un po’ l’oasi naturalistica di piazza Castello, a causa dei danni del maltempo. Il polmone verde tra la stazione e il centro città - gestito da più di vent’anni da Legambiente Monza -, ha infatti subìto una sorta di squarcio sulle traverse che fiancheggiano il Lambro, dopo mesi che versavano in uno stato di ammaloramento. "Le forti piogge e le piene del fiume, alla lunga, hanno provocato questo danneggiamento – spiega Anna Da Re, presidente di Legambiente Monza –. Già a maggio si erano staccate tre pietre della traversa, adesso se ne sono staccate più di 10 (nella foto), rendendo di fatto pericolosa la sua agibilità. Si tratta di un bene protetto dalla Soprintendenza perché la traversa è settecentesca ed è realizzata con un base in mattoni e una struttura di pietre, per cui il ripristino non sarà un fatto banale". Sospesi, per ora tutte le visite guidate. Ma, spiega l’assessora all’ambiente, Arianna Bettin, "Regione ha già preso in carico il problema, e che sta facendo valutazioni con la Soprintendenza per stabilire come intervenire".

A.S.