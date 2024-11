Il liceo Curie sogna un planetario come regalo per i suoi 50 anni

Il Liceo Marie Curie sabato compirà mezzo secolo. Nella locandina di presentazione dell’evento il liceo Curie scrive di celebrare mezzo secolo di Cultura, educazione, incontri, ricordi, eccellenze, dove le lettere maiuscole in grassetto (come si può vedere nell’immagine accanto), compongono il nome del liceo. Ma sono anche un giustificato segno di orgoglio, perché in questo mezzo secolo il Marie Curie ha contribuito ad arricchire culturalmente la città.

E l’anno scorso ha avanzato una proposta per il Bilancio partecipato: un planetario, a disposizione di Meda.

Del resto, fin dall’origine, nel bando del Bilancio partecipato la Giunta ha precisato che oltre ai progetti vincitori avrebbe realizzato quelli che avesse ritenuto di "rilevante valenza sociale ed aggregativa per la comunità medese" e nelle precedenti edizioni lo ha fatto più volte: la riqualificazione di piazza Cavour, i “giardini segreti“ al rione San Giorgio, l’area feste attrezzata e altri di spesa minore. Il programma della festa vedrà allievi e insegnanti impegnati nel rendere il compleanno un evento importante. Alle 16.30: apertura istituto. Alle 17.45: collocazione della targa “Coniugi Buraschi“. Alle 18 non possono mancare i saluti istituzionali. Alle 18.30 ci sarà uno spettacolo musicale, “Caro Liceo, ti scrivo“, con la partecipazione della band Epicurie. Alle 20.30 la festa di compleanno continuerà con uno spettacolo teatrale e musicale, con l’attore Andrea Delfino del gruppo “Contenuti Zero“ ed ex studente “Curie“. Presenta il professore Antonio Silva. Una storia che parte da Monza e Desio. All’inizio il liceo e solo scientifico statale si insediò in via Cialdini a Meda nell’anno scolastico 1970-1971, come sede staccata dapprima del Liceo scientifico Frisi di Monza, e quindi del Liceo scientifico Majorana di Desio. Oggi la dirigente scolastica è la medese Wilma De Pieri, che ha ampliato l’offerta formativa. Il liceo Marie Curie è considerato uno dei migliori della Brianza e sono moltissime le attività che organizza.

Sonia Ronconi