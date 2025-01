Il jazz incontra le arie barocche e la canzone italiana del ’900

Le grandi stagioni della canzone italiana saranno le protagoniste dello spettacolo di sabato alle 21 con il trio Classic & Jazz composto da Max De Aloe, armonica cromatica, Roberto Porroni, chitarra e Tommy Bradascio, batteria. Un programma che accomuna periodi e stili lontani, proposto da musicisti di diversa estrazione in singolare accostamento strumentale, che unisce la dimensione classica della musica al jazz con un programma che esplora e accosta in modo raffinato suadenti arie del Rinascimento e del Barocco italiano ai grandi classici della canzone italiana del ’900.

Il programma prevede Claudio Monteverdi, Giovanni Paolo Foscarini, Antonio Vivaldi, Giovanni D’Anzi, Cesare Andrea Bixio, Gorni Kramer, Bruno Martino, Carlo Alberto Rossi, Sergio Endrigo, Fred Bongusto, Pino Donaggio e Gino Paoli. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Binario Nova al teatro comunale, via Giovanni Giussani 9. Biglietti: intero 12 euro, under 25 e over 60 10 euro, 6 euro under 18.

V.T.