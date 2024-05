Il gusto fa anche il bis. I Boschetti in tavola col food blogger Emi e la “nonna“ Maria

Benedetta fu l’indecisione. Quel non saper mai scegliere il primo preferito da gustare per pranzo, con l’inconfessata voglia di ordinarne almeno due, tra i tanti piatti che la tradizione della cucina italiana mette in tavola. Chi si rivede in questo dubbio amletico in salsa culinaria potrà trovare la soluzione al suo problema domani a Monza, grazie a un’idea del noto food blogger Emanuele Ferrari, che proprio dalla città di Teodolinda ha deciso di partire per presentare il suo nuovo progetto gastronomico itinerante battezzato “Bis!“. Bis come la possibilità di provare due pietanze, bis come il classico raddoppio della porzione, bis come la bisnonna che fa da riferimento e compagna d’avventura in cucina per il 27enne food blogger piemontese trapiantato in Emilia. Sì perché Emanuele, appassionato di ricette e di territorio, da anni racconta sui social le sue esperienze tra i fornelli, affiancato spesso dalla bisnonna Maria. Anche da qui nasce l’intuizione che ha portato Ferrari, in collaborazione con Sparkle Agency, a proporre un modo diverso di gustare i primi piatti della tradizione: il risultato è una bowl da passeggio divisa in due compartimenti, per una doppia porzione, così da poter scegliere e ordinare non uno ma due tipi di pasta. Una possibilità che verrà offerta dal food truck creato da Emanuele che, combinando lo spirito della sagra di paese e quello dello street food contemporaneo, porterà su 4 ruote la rivisitazione da strada di una serie di piatti tradizionali, dai primi di pasta con condimenti di carne a proposte vegetariane e vegane, tra cui paccheri alla carbonara, tagliatelle cacio e pepe, fusilloni verdi con piselli, basilico e mandorle.

Il progetto sarà un vero e proprio tour in 8 tappe, 3 paste e 6 sughi per il nord Italia, che partirà oggi dai Boschetti Reali di Monza e si concluderà il 21 luglio a Sirmione.