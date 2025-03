Il grande tiglio diventa un albero “monumentale“

A Triuggio e a Briosco ci sono due alberi secolari e di rilevante importanza inseriti nel Registro degli Alberi Monumentali.

Un tiglio secolare individuato nell’area verde alle spalle di Villa Taverna, all’altezza dell’incrocio semaforico sulla Sp 153, ha tutte le caratteristiche per entrare nell’elenco degli alberi tutelati. Ha un’altezza di oltre 35 metri e un’età stimata tra i 130 e i 135 anni. L’albero all’esterno appare fortunatamente senza funghi, quindi in buona salute. Anche se le radici sono state in parte danneggiate poiché schiacciate dai mezzi.

A Capriano di Briosco c’è il pioppo grande. Ora questo esemplare è stato inserito nel Registro degli Alberi monumentali. Basta camminare giù per i sentieri della Cappelletta della Madonna dei morti, nelle vicinanze della Bevera, dove è possibile trovare alcuni pioppi assolutamente sconosciuti. Ma questo si erge quasi dal fondo valle per oltre 25 metri di altezza. Ora questo albero é stato inserito nel Registro degli Alberi monumentali, visitabile all’indirizzo www.ilregistrodeglialberi.it.

Son.Ron.