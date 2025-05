Il giro del mondo nei sapori con l’International Street Food

Tappa anche in Brianza per la nona edizione dell’International Street Food. Appuntamento oggi e domani a Vimercate, in piazza Unità d’Italia, da mezzogiorno a mezzanotte. L’evento, organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Milano-Monza e Brianza, è dedicato al cibo di strada di alta qualità e toccherà quest’anno oltre 200 località in tutta Italia.

I food truck più rinomati d’Italia accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese. A Vimercate fino a domani si potranno gustare, tra le tante specialità la pizza napoletana, la pizza fritta, i panini con il polpo, il pesce fritto, la paella, gli arrosticini, la cucina siciliana, la cucina greca, la cucina argentina, le tette della monaca, le olive ascolane fatte a mano, le polpette, le fritture di Don Fritto, la cucina messicana, la bombetta pugliese, il Put Perù, il kurtos ungherese, gli hamburger di Angus.

Non mancano i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali e i birrifici Irlandesi per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche. In un unico luogo sarà possibile viaggiare tra culture e sapori, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi, colori e tradizioni. L’edizione 2025 è partita con grande slancio, forte del successo degli anni precedenti. Anche quest’anno il pubblico sta affollando le tappe con entusiasmo, desideroso di scoprire e assaporare le specialità proposte dagli chef di strada.