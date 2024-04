Il futuro del vecchio cinema Duse tra restauro e trasloco all’ex Star

Il Duse finisce al centro della campagna elettorale. Il vecchio cinema destinato a diventare teatro attira la critica di uno dei tre candidati in corsa per la poltrona di sindaco. Luigi Porta alla testa della “Civica Agratese“ attacca il progetto di Simone Sironi, che guida “Insieme“ alla ricerca del secondo mandato. "Cinque milioni di spesa per la riqualificazione sono più del doppio di quanto preventivato ai tempi dell’acquisto che fu portato a termine per 350mila euro da Ezio Colombo – ricorda il commercialista 71enne –. I costi sono lievitati per una proposta che non prevede i parcheggi. I problemi sono tantissimi. Uno su tutti: dove si fermerà il camion per scaricare le scene?". Un esempio pratico che serve all’aspirante primo cittadino per esporre il suo punto di vista. "Senza contare che manca un piano di gestione – aggiunge – nonostante davanti a cifre così importanti sia vietato sbagliare". L’idea della lista che svela così i capisaldi del programma è che "un teatro serva, ma non in quel punto così centrale, la soluzione è a 500 metri: basterebbe inserirlo nell’area Star che verrà riqualificata (la parte dismessa, mentre il nuovo stabilimento continuerà a funzionare). Un’opzione che permetterebbe di prevedere tutti i servizi, a partire dai posti auto legati a un polo culturale senza disturbare nessuno. È vicina al Duse ma fuori dal centro abitato. E i capannelli di fine spettacolo non creerebbero problemi". Secondo Porta dalla fabbrica "dovrebbe uscire invece la casa di riposo, che una prima previsione dell’attuale Amministrazione vorrebbe proprio lì, per essere sistemata in una zona più centrale, nell’orbita dell’ex oratorio femminile, dove c’è già una piccola Rsa". Trasloco in vista, in caso di vittoria, anche per il Centro diurno anziani Gimot: "Pensiamo che la collocazione ideale sarebbe nell’ex asilo in via Garibaldi". La Civica Agratese punterà anche "sulla revisione delle commesse per la cura della città, oggi sporca, siamo pronti a investire più risorse e a destinare alla cura del verde e della pulizia più personale". Il gruppo promette anche di "organizzare un sistema efficiente di segnalazione grazie alla collaborazione della gente". Altro punto essenziale sul quale cambiare passo, il cimitero: "Serve sicuramente più manutenzione dei viali e di entrambi i camposanti, Agrate e Omate, adesso, purtroppo, decisamente trascurati".

Barbara Calderola