Il futuro dei giovani tra fatiche ed emozioni

di Cristina Bertolini

Doppio appuntamento al Binario 7 nel fine settimana. Venerdì alle 21, in sala Chaplin, per “Teatro + Tempo Eventi“ torna in scena “D.A.S. Dai forma al tuo futuro“ di Michela Tilli, produzione della Compagnia Teatro Binario 7 con la regia di Valentina Paiano (biglietto 18 euro). È uno spaccato delle difficoltà e delle fragilità degli adolescenti di oggi. Durante l’adolescenza il corpo si trasforma, le emozioni prendono nomi sconosciuti e intorno ruota un mondo da scoprire. Nel passaggio tra la scuola media e quella superiore gli adolescenti entrano in contatto con il mondo degli adulti, di cui ancora non conoscono le regole, ma nel quale, affamati, cercano il loro posto. È quello che succede ad Alice, ragazza timida, un po’ chiusa, alla sua prima festa. I suoi genitori si stanno separando e lei cerca nuovi punti di riferimento. C’è Martina, la sua nuova amica del cuore, che la sprona a sperimentare tutto perché la vita è una sola e loro sono pronte ad affrontare il mondo mano nella mano.

C’è Sam, il perfetto migliore amico, quello di cui fidarsi e con cui fare un patto per il futuro. E poi c’è la musica, l’alcol e le droghe. Alice non è molto convinta, però cerca di essere al passo con i coetanei, con la vita. Ma la festa a poco a poco si trasforma in un incubo. Se potesse scegliere un superpotere, Alice vorrebbe tornare indietro nel tempo e cambiare le cose. Dopo lo spettacolo saranno in sala Marco De Coppi, psicoanalista e Alessio Gamba, psicologo specialista in età evolutiva, che hanno collaborato con Michela Tilli e Valentina Paiano fornendo spunti e suggerimenti alla realizzazione dello spettacolo.

Il sipario si riapre sabato alle 21 e domenica alle 16 con “Il miracolo“. Testo di Franca De Angelis e regia di Christian Angeli, per lo spettacolo che, tra lutto e fede, tocca temi di scottante attualità. Da quando il suo compagno, un ex sacerdote, è morto dopo una devastante malattia, Sergio ha perso la voglia di vivere. Una sera, nel suo studio medico, si presenta suor Teresa, una donna sulla cinquantina, che sostiene di essere suora di clausura in un convento poco distante. La donna dichiara di essere incinta, pur senza mai essere stata con un uomo. Sergio fa non poca fatica a convincere suor Teresa a sottoporsi agli esami di routine. Ma quando ci riesce, il referto sembra confermare il suo sospetto: la donna non aspetta alcun bambino, ma un brutto tumore la sta devastando. Biglietto intero 18 euro.