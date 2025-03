Il fiore all’occhiello?. Un centro di robotica dedicato ai giovani

Nel settore istruzione professionale dei giovani, Fondazione Camerani e Pintaldi ha finanziato progetti per oltre 1,3 milioni, tra cui “E-Learning (Robo Lab)” a fianco della Fondazione Ingegno che fa capo ad Assolombarda. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave Stem (scienze, tecnologia e matematica). Viene visitato da oltre 2.000 studenti da numerose scuole della Brianza: Iti Hensemberger di Monza, Iis Leonardo da Vinci di Carate Brianza, Iti Fermi di Desio, Iis Einstein di Vimercate, Iis Majorana di Cesano Maderno, Ipsia Meroni di Lissone. Già nella prima decade degli anni 2000, Pino Camerani si preoccupava del futuro delle aziende brianzole che hanno bisogno di tecnici e artigiani competenti. Per questo, tra i progetti portati avanti con l’aiuto della Fondazione si trova “La casa dei mestieri” promosso dalla cooperativa In-Presa. È stata donata anche una macchina da taglio all’Associazione Prader e “Make lab” promosso dal Consorzio Comunità Brianza. Il Fondo promuove progetti formativi ad ampio spettro, per esempio per il liceo classico Zucchi la Radio Web Zucchi. La Radio Web del Liceo Zucchi ha preso vita nell’anno scolastico 2021-2022 da un’idea del professor Gerardo Battagliere, guida artistica della radio. Fare radio significa dare ai ragazzi l’opportunità di esprimersi, di avere il proprio sguardo sul mondo, di veicolare opinioni, per pensare, riflettere, scrivere, agire.

Tanti i docenti che ci hanno lavorato, tra cui Paolo Pilotto, oggi sindaco di Monza. Fondazione Camerani e Pintaldi ha offerto un intervento sostanziale per la scuola professionale di Monza dell’Azienda speciale Paolo Borsa (operatore della ristorazione, operatore agricolo e operatore informatico) dotandola di un nuovo bar e ristorante didattico che periodicamente si apre alla città, attrezzature per la cucina per gli studenti barman e cuochi. Inoltre ha realizzato due nuove aule di informatica e curato gli spazi verdi per la didattica del corso di giardinaggio. Ha aderito al progetto “Dopo Scuola San Biagio” promosso da E-Lab Onlus. Infine, per la comunità, ha comunque finanziato piccoli progetti per un totale di 56mila euro.

C.B.