Il fashion della solidarietà Lisa e l’esercito dei runner nel Tempio della Velocità

di Marco Galvani

L’anno scorso, prima del Gran premio di Formula 1, insieme con Red Bull si è regalata un truck run, "l’ho fatto di corsa per simulare la gara della domenica". Domani Lisa Migliorini (nella foto con Max Verstappen a Monza) tornerà in pista a Monza e sarà la voce della App della decima edizione della “Wings for life“, ma soprattutto la motivatrice degli appassionati che parteciperanno al più grande evento benefico di running in contemporanea mondiale, dove il 100% del ricavato andrà a sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni spinali. La partenza in Italia sarà alle 13 nel Tempio della Velocità. A caricare i partecipanti ci sarà anche la voce radiofonica di Massimo Caputi, che “doppierà” la catcher car virtuale, ovvero il traguardo mobile che 30 minuti dopo il via, partirà all’inseguimento dei corridori e li eliminerà una volta raggiunti. L’unicità della Wings for Life World Run sta nel fatto che è una corsa globale e assolutamente inclusiva, possono partecipare tutti: atleti, runner professionisti, semplici amatori e partecipanti in sedia a rotelle, insieme nello stesso giorno alla stessa ora in tutto il mondo. In fondo è anche questo il bello della corsa. Che, di fatto, ha stregato Lisa Migliorini. Fisioterapista, osteopata, la corsa per lei è anche una questione di famiglia. Mamma e papà facevano mezzofondo e triathlon. Lei si è ’distratta’ con la danza classica, poi il nuoto finché non ha scelto la corsa, "soprattutto le lunghe distanze, così in allenamento e in gara riesco a fare anche la turista", sorride Lisa. Che, della corsa, ha fatto anche un pezzo del suo mestiere.

"Chiara Ferragni già c’era, ma nel mio campo non c’era ancora nessuno e allora insieme al mio fidanzato Fabio abbiamo iniziato per gioco a creare una community per unire la passione per la corsa e quella per la moda sportiva". Così è nato il profilo Instagram @TheFashionJogger che oggi ha superato il traguardo del milione e mezzo di follower tra cui Gianmarco Tamberi, Eros Ramazzorri, Fabio Quartararo e Filippo Tortu. Domani Lisa sarà all’autodromo nel Parco di Monza, anche se il suo "grosso obiettivo di quest’anno è la mia prima maratona. New York. Ed essendo la prima, qualunque tempo uscirà sarà comunque il mio personal best". Intanto chiama a raccolta gli appassionati per la sfida di domani. Si può correre unendosi ad una delle tante App Run organizzate in tutta Italia (per informazioni wingsforlifeworldrun.com) o seguendo il proprio percorso preferito, perché grazie all’App Wings for Life World Run ognuno farà comunque parte dell’evento globale. Perciò, sia che si voglia gareggiare con un gruppo di amici sia individualmente, basta scaricare l’app e registrarsi su wingsforlifeworldrun.com. Chi non potrà prendere parte all’evento, può ugualmente sostenere la Fondazione Wings for Life con una donazione.