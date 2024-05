Il duello per Solaro. Contro il bis di Nilde il centrodestra si ritrova sul nome di Puzzello

Sarà un duello a decidere chi sarà il sindaco di Solaro dei prossimi cinque anni. Due candidati, in rappresentanza di due schieramenti opposti. Da una parte la sindaca uscente Nilde Moretti, 39 anni, insegnante, che si ricandida alla guida della lista Insieme per Solaro che unisce esponenti di una lista civica, esponenti del Pd e di area centrosinistra.

Dall’altra Alfredo Puzzello, 51 anni, infermiere professionale, consigliere d’opposizione uscente per Forza Italia, alla guida di della lista Centrodestra Uniti per Solaro, che raccoglie anche i simboli degli altri partiti nazionali di coalizione.

La novità rispetto alle elezioni di cinque anni fa sta proprio nell’unità del centrodestra: nel 2019 c’erano tre liste con Lega e Forza Italia separate. Ora invece si presentano insieme, con in più anche Fratelli d’Italia. Ma devono vedersela con una “corazzata“ che governa il paese da 30 anni, come viene ricordato nella presentazione ufficiale: "Insieme per Solaro non è un semplice logo elettorale, è la lista di Solaro, la lista del paese, la lista della tradizione".

Una formazione politica che nel corso di 30 anni ha saputo rinnovarsi con innesti di nuovi candidati. "Oggi Insieme per Solaro si presenta per la settima volta nella sua storia con una squadra ampiamente rinnovata caratterizzata da una preponderante presenza femminile e con candidati che rappresentano tutto il variegato panorama della comunità solarese, dagli studenti ai lavoratori, dai professionisti agli operai, ai pensionati".

Rompendo la prassi, Nilde Moretti ha giocato di grande anticipo, annunciando la sua ricandidatura fin dallo scorso inizio di novembre.

"Non è stato facile amministrare in questi anni, segnati dalla pandemia prima e dalla recessione economica poi, eppure siamo riusciti comunque a portare avanti il nostro programma e a portare a termine diverse opere sul territorio, specie in ambito urbanistico", ha spiegato la sindaca uscente.

"Per questo credo che la continuità potrà essere il valore aggiunto per il prossimo quinquennio, sempre con un occhio di riguardo ai bisogni di tutti".

Dal fronte opposto, la coalizione di centrodestra rivendica innanzitutto la formazione della squadra a partire dalla ritrovata unità. Alfredo Puzzello sottolinea: "Solaro ha bisogno di un modello di amministrazione diverso, dopo troppi anni di governo di sinistra-centro. Negli ultimi anni è mancata una visione del futuro, sostituita purtroppo da una rincorsa di occasioni estemporanee, senza direzione e senza il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni". Quanto alle indicazioni sul programma, lo stesso Puzzello annuncia: "La tutela della famiglia sarà una delle priorità della nostra azione amministrativa. Se avrò il consenso dei cittadini sarò il sindaco di tutti e non solo di una parte, sarò il rappresentanti della città non solo dal palazzo ma in mezzo a tutti, nella quotidianità dela vita del paese, sempre propenso all’ascolto e alla soluzione delle problematiche".