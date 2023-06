Il dramma dell’ex Jugoslavia fra musica, campioni e racconti

L‘intreccio tra lo sport, la politica e la dissoluzione dell‘ex Jugoslavia che portò alle guerre balcaniche. Un insieme di storie tutte da raccontare, con l’aiuto di due narratori, un cantautore e un musicista che proprio dai Balcani arriva. È l’originale concerto-spettacolo dal titolo “La fine di un sogno: sport e politica nella caduta della ex Jugoslavia”, che verrà portato in scena domani alle 21 nel cortile della biblioteca civica. Protagonisti Vincenzo Petronelli e Fabio Tavelli, a cui sarà affidato il racconto storico-sportivo di quei fatti: saranno loro a far rivivere una ricostruzione appassionante di una vicenda complessa, in cui accanto a personaggi come Tito, a politici discussi come Milosevic e Tudjman, si inseriscono le storie personali di stelle dello sport come Boban, Divac, Petrovic. Ad affiancarli ci sarà la musica del cantautore Andrea Parodi e la fisarmonica balcanica di Radoslav Lorkovic, collaboratore di artisti internazionali e in grado di spaziare dal jazz al blues, dalla musica popolare al country. "Non a caso - ricordano gli organizzatori - fu proprio un evento sportivo, l’incontro di calcio fra Dinamo Zagabria e Stella Rossa, il 13 maggio 1990, a far deflagrare definitivamente il contrasto interno alla repubblica federale". Ingresso su prenotazione scrivendo a [email protected]

F.L.