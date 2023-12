Il dobermann della figlia l’azzanna e le spezza un braccio

Il dobermann della figlia le si è rivoltato contro, l’ha scaraventata a terra e le ha azzannato il braccio, spezzandole di netto l’arto superiore. A essere morsicata dal cane della figlia è stata ieri mattina una donna di 55 anni, residente a Bernareggio. Madre e figlia stavano passeggiando insieme nelle campagne di Verderio. C’era anche il cane della figlia, un dobermann di razza. Non si sa per quale motivo l’animale sia scattato contro la cinquantacinquenne: forse un movimento brusco che ha percepito come un pericolo, oppure un gioco finito male, ma l’animale l’ha trascinata a terra e l’ha morsicata al braccio. Più lei cercava di liberarsi, più il dobermann stringeva e la strattonava: l’arto si è rotto. La donna è stata accompagnata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Merate. Dagli accertamenti è emerso che il dobermann aveva fratturato il braccio alla paziente, che ha riportato anche altre lesioni e ferite lacero contuse, provocate dalla caduta a terra. Dopo essere stata medicata, la signora è stata dimessa. Dell’incidente sono stati avvisati pure i carabinieri e i veterinari di Ats della Brianza, a cui spetta ora valutare l’eventuale pericolosità dell’animale.

A ottobre un cinquantasettenne è stato sbranato da un pitbull a Cernusco Lombardone, in primavera una bambina di 4 anni è stata morsicata da un cane in alpeggio in Valsassina, mentre l’anno scorso un bimbo di 4 anni a Missaglia è stato azzannato dall’amstaff del compagno della madre e a Galbiate 2 bambini di 8 e 9 anni sono stati aggrediti da tre rottweiler scappati da loro recinto. Solitamente i proprietari dei cani morsicatori vengono obbligati a seguire un corso comportamentale per imparare a controllarli.

Daniele De Salvo