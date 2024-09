Il design vuole prendere casa a Varedo

Il successo del mese di aprile faceva già ben sperare e difatti la settimana scorsa è arrivato l’annuncio ufficiale degli ideatori Valentina Ciuffi e Joseph Grima: Alcova 2025 sarà ancora a Varedo e in versione “allargata“ per il Fuori Salone dell’anno prossimo. Quattro le destinazioni scelte: l’ex stabilimento Snia, le serre Pasino, Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani, le ultime due già utilizzate questa primavera, che hanno ospitato i progetti di oltre 70 designer che hanno spaziato da studi di rilievo e grandi brand ad aziende emergenti e giovani talenti internazionali. Alcova 2024 ha messo in contatto la comunità internazionale del design con il pubblico, accogliendo per tutta la settimana un pubblico di oltre 90mila persone e dimostrando ancora una volta il potere culturale del design e la sua capacità di far rivivere la memoria e l’identità di un luogo. "Per il 2025 - si legge nell’annuncio - Alcova tornerà a Varedo, rafforzando ulteriormente l’idea di Milano come città in continua crescita, espansione e cambiamento. Forte del successo dell’edizione dello scorso anno, Alcova riafferma la sua presenza con l’introduzione di due nuove sedi: le serre Pasino e l’ex stabilimento Snia". Le serre Pasino, dal nome dal barone che, ereditando le proprietà e i terreni del Valsecchi, decise di creare un’enorme giardino accanto alla Villa Bagatti Valsecchi per coltivare le orchidee bianche, di cui divenne uno dei principali produttori europei, offrono uno spettacolare scenario naturale. Il barone coltivava solo orchidee dal colore bianco e aveva creato una serra riscaldata inondata di luce. Negli anni successivi con la morte del barone la magnifica struttura fu completamente abbandonata. L’ex stabilimento Snia, luogo chiave della storia industriale italiana, si erge come un gioiello dimenticato del razionalismo milanese.

Con le linee pulite e geometriche delle sue ampie facciate in vetro, la fabbrica racconta la storia di un’epoca diversa. I suoi spazi ampi e luminosi ospiteranno installazioni di design sperimentale rendendo omaggio al patrimonio industriale italiano. Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani continueranno a svolgere un ruolo centrale, offrendo contesti storici e domestici. Dal 7 al 13 aprile 2025, Varedo sarà ancora al centro dell’attenzione del mondo. Alcova, fondata nel 2018, è una piattaforma itinerante che ogni anno, durante la Milano Design Week, riunisce designer, aziende, istituzioni e ricercatori per indagare collettivamente il futuro dell’abitare e del fare. Con l’impegno di trasformare siti abbandonati, dimenticati o inaccessibili in hub per i creativi contemporanei, Alcova è diventata uno degli eventi più visitati nel calendario del design.

Veronica Todaro