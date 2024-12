Il corteo dei bambini per le “scampanellate“ del Dan Daran Dan

Torna la tradizione del “Dan Daran Dan“. Domani mattina nelle strade di Seveso risuonerà il ritornello “Dan Daran Dan, ghe chi ul Giuan“, in memoria di fra Giuan che, il primo giorno dell’anno, girava le strette vie dell’antico villaggio di San Pietro scampanando e suonando alle porte delle famiglie facoltose per chiedere cibo e vestiti per i più bisognosi. Il corteo (nella foto, l’edizione dello scorso anno) partirà alle 9.45 dalla piazza del seminario. La conclusione è fissata per le 12.30 nel posteggio dell’ex supermercato di via Adua. Nel mezzo, tante tappe. Ci saranno bambini di tutte le età, accompagnati da genitori e nonni, che andranno a suonare a tutti i campanelli della frazione, accompagnati dal Corpo musicale “La Cittadina“ della frazione di San Pietro e dai rappresentanti della Cooperativa famigliare di consumo “San Pietro Martire“, capeggiati da due figuranti travestiti da frati domenicani, proprio per ricordare la figura di fra Giuan.

Son.Ron.