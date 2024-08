Il corriere della droga. Narcos a sorpresa: 157 chili di hashish fra l’auto e la casa

Nonostante sapesse di avere nel bagagliaio ben 33 chili di hashish, quando i carabinieri hanno alzato la paletta, per un semplice controllo, ha messo la freccia e accostato. Senza tentare la fuga. Probabilmente, in cuor suo, pregando chissà chi di riuscire a farla franca. Implorazioni fallite, però, visto che non è riuscito a gestire al meglio la pressione e, di fronte a qualche suo segno di nervosismo di troppo, i militari hanno deciso di spulciare dentro la vettura. Scovando un sacco di droga, che gli avrebbe fruttato un sacco di soldi. Così, è stato arrestato un 49enne originario del Marocco, residente a Lentate sul Seveso.

Scoperto dai carabinieri della Compagnia di Seregno, con ben 157 chili di “fumo“ in totale, compresi quelli rinvenuti poi nella sua abitazione, nascosti in un sottoscala. È il primo pomeriggio quando i militari della Sezione Radiomobile si trovano a Barlassina, impegnati in un normale posto di controllo. A un certo punto vedono transitare una utilitaria, condotta da un nordafricano. Decidono di fermarla. Dentro l’abitacolo, niente di strano. Ma quando aprono il bagagliaio, ecco spuntare un sacco di juta contenente 330 panetti di hashish, per un peso complessivo di 33 chilogrammi. Inevitabilmente, si decide di passare alla fase due, quella della perquisizione domiciliare. Raggiungono l’abitazione di Lentate dove vive il nordafricano. Qui, girano in lungo e in largo, fino a quando nel sottoscala trovano altri sei sacchi contenenti quantità variabili di hashish comprese tra i 9 e i 33 chili. Al termine delle operazioni, vengono posti sotto sequestro oltre 157 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 1.571 panetti da 100 grammi. Lo stupefacente sequestrato, verosimilmente destinato alla “piazza brianzola“, venduto al dettaglio avrebbe fruttato oltre 800mila euro. Il 49enne, concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e portato dietro le sbarre del carcere di Monza in attesa di giudizio. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per delineare il “giro“ dell’uomo, cercando di capire a chi e dove fosse destinato l’ingente carico nell’auto.