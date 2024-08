Sull’auto 33 kg di droga (e altri 124 a casa), accosta e si fa controllare: tradito dal suo nervosismo e arrestato

Barlassina (Monza), 24 agosto 2024 – Nonostante sapesse di avere nel bagagliaio ben 33 chili di hashish, quando i carabinieri hanno alzato la paletta, per un semplice controllo, ha messo la freccia e accostato. Senza tentare la fuga. Probabilmente, in cuor suo, pregando chissà chi, di riuscire a farla franca. Implorazioni fallite, visto che non è riuscito a gestire al meglio la pressione e, di fronte a qualche suo segno di nervosismo di troppo, i militari hanno deciso di spulciare dentro la vettura. Scovando un sacco di droga, che gli avrebbe fruttato un sacco di soldi. Così, è stato arrestato un 49enne originario del Marocco, residente a Lentate sul Seveso, in Brianza. Scoperto dai carabinieri della compagnia di Seregno, con ben 157 chili di “fumo” in totale, compresi quelli rinvenuti poi nella sua abitazione, nascosti in un sottoscala. I 1.571 panetti sono stati sequestrati e l'uomo è finito al fresco con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.