Il conto alla rovescia. Monza-Resegone:: "Una notte di corsa tra fatica e passione"

La Monza-Resegone si prepara a una nuova emozionante edizione. Dopo il successo del centenario, la storica competizione podistica torna sabato 21 giugno, confermando le due modalità di gara introdotte lo scorso anno: la versione “Classic” e la “Relay”. Un anno dopo il centenario, l’entusiasmo per la Monza-Resegone non accenna a diminuire. Organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi, la gara mantiene intatto il suo fascino: partenza dall’Arengario di Monza, attraversamento della Brianza e arrivo al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone. Un percorso epico, che ancora una volta metterà alla prova gli atleti in una sfida di resistenza e determinazione. Oltre alla storica versione “Classic”, con squadre da tre atleti che affrontano insieme i 42 chilometri e 1.000 metri di dislivello, torna anche la modalità “Relay”: una staffetta in tre frazioni che permette a più runner di condividere l’emozione della Monza-Resegone, con segmenti da 15,3 km (Monza-Osnago), 15,7 km (Osnago-Olginate) e 12,2 km (Olginate-Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi). Le iscrizioni sono aperte e gli atleti possono già prenotare il proprio posto. Per registrarsi, basta accedere alla piattaforma https://api.endu.net/r/i/87659.

L’entusiasmo di Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi: "La Monza Resegone è più di una corsa: è una sfida con sé stessi, una notte indimenticabile tra fatica e passione. L’energia del pubblico, il fascino della montagna e il senso di squadra rendono questa gara unica. Siete pronti a vivere di nuovo tutto questo? Non perdete l’occasione di essere protagonisti di una notte magica, il 21 giugno 2025. Iscrivetevi ora e preparatevi a scrivere un nuovo capitolo di questa straordinaria avventura". Tutte le informazioni aggiornate sui regolamenti, il percorso e le novità dell’edizione 2025 sono disponibili sul sito della Società Alpinisti Monzesi, www.alpinistimonzesi.it, oltre che sulle pagine social dedicate all’appuntamento.

R.M.