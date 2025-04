Il contest della Provincia dedicato agli studenti

La Provincia dà il via alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Insieme a studenti e docenti del liceo Zucchi e alle dirigenze scolastiche di Monza e Brianza, l’ente ha presentato le iniziative realizzate dai Comuni e dalle associazioni, in collaborazione con il Comitato per le Pietre d’Inciampo e le organizzazioni aderenti di Anpi e Aned Monza e Brianza. Il programma è sul sito: www.provincia.mb.it/traccedallastoria/festa-della-liberazione/eventi-ed-iniziative/anno-2025/. È in questo tracciato che si inserisce il contest dedicato alle scuole primarie e secondarie. Prevede due linee: una materiale con la produzione di un manufatto artistico sul tema degli 80 anni dalla Liberazione e una immateriale con la realizzazione di musiche, rappresentazioni teatrali e progetti digitali.

C.B.