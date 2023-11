Il Comune: "La pace sia con voi". Due giorni contro le guerre

Un albero al parco, poesia e riflessioni sui conflitti in corso nel mondo. "Arcore vuole essere città di pace", spiega il sindaco Maurizio Bono, che insieme ad associazioni, all’Accademia Internazionale Leopold Senghor e alla biblioteca, ha organizzato due giorni di eventi per chiedere che le armi tacciano in Ucraina e a Gaza.

L’appuntamento è “La pace sia con voi“. Tutto in largo Vela, si comincia oggi pomeriggio alle 15.30 con la messa a dimora della pianta. Accanto al primo cittadino e all’assessora alla Cultura Elvira De Marco, il consigliere di opposizione a Cheikh Tidiane Gaye, presidente dell’Accademia Senghor. Uniti, simbolo essi stessi dell’auspicio che i conflitti cessino. Domenica, per tutto il giorno si potrà visitare la mostra di pittura sul tema, mentre nel pomeriggio, alle 15 in Villa Borromeo, Raffaele Mantegazza, docente universitario, partendo da un’esperienza personale in Kosovo analizzerà la situazione di oggi, a seguire canti di Roberto Monguzzi e il concerto di Mario De Leo e Riccardo Sinigaglia. "La pace è una conquista, va costruita concretamente – sottolinea Bono –. I focolai di guerra nel mondo sono tanti ma la nostra attenzione si concentra solo su quelli che ci coinvolgono direttamente per vicinanza, storia, timori di ricadute. Arcore si è mobilitata allo scoppio dell’invasione russa in Ucraina. Ora ci troviamo di fronte al dramma del conflitto tra israeliani e palestinesi. Dobbiamo cercare nuove sensibilità e ampliare la nostra conoscenza".

Barbara Calderola