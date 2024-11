Il cimitero della macchine. Scatta il maxi piano di rimozione

Continua la bonifica del territorio, da parte della polizia locale di Desio, per le decine di auto abbandonate da tempo in vari angoli della città. Nei giorni scorsi, ulteriori due rimozioni sono state effettuate tra le vie Manzoni e Galeno, l’altra in via IX Novembre. Da marzo ad oggi sono state rimosse parecchie auto, alcune ferme e abbandonate da diversi anni, sia nei vicoli centrali che nelle periferie. Per l’assessore alla Sicurezza Andrea Villa, "è un’attività di polizia stradale e ambientale volta alla ricerca di veicoli in stato di abbandono che da qualche mese è stata ulteriormente potenziata. Le auto abbandonate denotano una poca attenzione al decoro urbano, alla sicurezza delle persone e alla possibilità di trovare un parcheggio in città. Un fenomeno diffuso che viene spesso segnalato direttamente dai cittadini, a cui stiamo facendo fronte con i mezzi a disposizione".

Ale.Cri.