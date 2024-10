Il Centro disabili ora è asciutto e climatizzato

Finalmente potranno non preoccuparsi più delle infiltrazioni d’acqua, che a ogni nubifragio creavano grossi problemi, tanto da aver reso inutilizzabili alcuni locali. A segnare uno stop alle continue perdite dal tetto ci hanno pensato i lavori fatti dal Comune. Contemporaneamente, non dovranno più fare i conti nemmeno coi disagi della calura estiva: oltre a una nuova copertura, adesso hanno anche l’aria condizionata. Nuova vita per il Centro diurno disabili di via del Pioppo, che accoglie molti ragazzi e persone con disabilità del territorio. Sono appena terminati gli interventi di risistemazione messi in cantiere dall’Amministrazione. Le opere hanno riguardato il rifacimento del tetto dell’edificio, che da anni scontava problemi specialmente in occasione dei temporali, ma pure l’adeguamento della struttura alle norme antincendio e la realizzazione di un impianto di climatizzazione.

"Oltre a rifare la copertura, sopra il tetto è stato installato un impianto fotovoltaico, che permetterà di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi - spiega la sindaca Laura Borella (foto) -. Sono state adeguate tutte le strutture e gli impianti per la prevenzione incendi, sostituendo porte e posizionando sensori. E poi è stato creato un impianto di climatizzazione. Un intervento da più di 1 milione di euro". "Era da tantissimi anni - aggiunge - che l’edificio necessitava di queste opere. Alcuni spazi erano diventati inutilizzabili". Gli interventi sono stati fatti in parte mentre il servizio era in funzione. "Sono stati usati tutti gli accorgimenti per far lavorare a lotti l’impresa, organizzandosi per non impedire la normale attività del Centro" sottolinea la sindaca.

F.L.