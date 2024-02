Il censimento degli alberi: 1.524 esemplari, ma 46 saranno abbattuti

Si è concluso il censimento degli alberi: sono 1.524 di cui 985 ad alto fusto (ossia superiori ai 4 metri) e diametro del tronco maggiore di 15 centimetri. Sono 46 gli alberi che dovranno essere abbattuti. Questa operazione è necessaria per più motivazioni: pianta già morta o deperente, malata e pericolosa, mal conformata, sofferente dal punto di vista vegetativo, radicata in posizione non idonea. "Dovremo pertanto procedere ora con una programmazione per iniziare le attività di abbattimento - spiega il sindaco Samuele Consonni - . La fase successiva riguarderà invece la piantumazione di nuove alberature sulla base dei suggerimenti degli agronomi (in alcuni casi le nuove piante non potranno essere piantate nello stesso identico luogo di quelle precedenti). I tecnici hanno poi segnalato una serie di alberi sui quali dovranno essere effettuati interventi di altro tipo: 3 gli alberi da consolidare, 7 quelli sui quali effettuare rimozione di rampicanti, 36 quelli su cui dovrà essere prevista rimonda del secco e infine una serie di alberi sui quali intervenire con potature di vario tipo. Dal momento che tutte queste attività richiedono l’impegno di fondi a bilancio, procederemo per gradi dando la precedenza alle situazioni segnalate come "urgenti". L’operazione censimento è partita ai primi di gennaio, quando il Comune aveva conferito ad una società specializzata l’incarico di effettuare il censimento e monitoraggio del patrimonio arboreo comunale. Gli obiettivi sono molteplici: avere una visione completa delle alberature pubbliche presenti sul territorio comunale per verificarne lo stato di salute; segnalare gli alberi a rischio e concordare i successivi interventi; prevedere nuove piantumazioni laddove possibile. Questo non è stato solo un censimento, ma una una vera e propria catalogazione degli alberi ad alto fusto che rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio di Verano.

Sonia Ronconi