Il casco che segnala le buche, un aiuto per la sicurezza: ecco come funziona

La tecnologia in testa. Grazie a futuristici caschi per monopattini. Mezzi di protezione dotati di sensibilissimi sensori in grado di avvertire la persona se indossa lo strumento in maniera corretta e di un sistema di geolocalizzazione in grado di mappare in tempo reale e avvisare tempestivamente dell’eventuale presenza di buche o intralci stradali.

Un aiuto per la sicurezza. I sensori e i microcontrollori StMicroelectronics - frutto di avanzati studi che partono già dagli usi della materia prima (silicio e carbonio di silicio) - sono utili a qualsiasi prodotto debba rilevare dati esterni, che siano di posizione e movimento, di prossimità, di temperatura, audio e ottici.