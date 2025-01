Il cartellone dei musical. I pirati di Capitan Uncino la carica dei 101 e Aladino

Un Capitan Uncino a capo di un’improbabile ciurma di pirati e un Peter Pan diventato ormai un manager rampante con moglie e figli, il richiamo dell’Isola che non c’è e un’avventura travolgente. E poi la favola dei 101 dalmata, riletta in modo originale e completata con nuove canzoni, l’atmosfera magica delle storie legate all’antica leggenda della lampada dei desideri e un racconto popolare trasformato con una scrittura surreale. Quattro appuntamenti, fino ad aprile, con altrettanti musical comici per famiglie, per ridere, divertirsi e riflettere attraverso storie diventate ormai dei classici, ma reinterpretate in chiave originale.

Prenderà il via domenica alle 16 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, la 32esima edizione della rassegna “Non solo teatro - Recitarcantando“, organizzata e interpretata dagli attori, cantanti e ballerini della Compagnia Teatro Instabile. Si comincerà dopodomani con uno dei cavalli di battaglia della compagnia, la commedia musicale in due atti “Il ritorno di Capitan Uncino“ (nella foto), un viaggio fantastico e appassionante, che ricorda l’importanza di non perdere mai il contatto col bambino che è in noi. A decidere il finale sarà il pubblico con una votazione magica.

Domenica 2 febbraio toccherà invece a “La ricarica dei 101“, spettacolo che prende spunto dal celebre film a cartoni animati della Disney ma poi procede per binari suoi, in un susseguirsi di esilaranti disavventure.

Domenica 9 marzo sarà la volta della nuova produzione firmata dalla compagnia lissonese, il musical romantico e magico “Le tre melarance d’oro“: in un regno lontano il giovane principe Azzurrino è colpito da una tristezza senza fine e l’unica speranza per spezzare il maleficio sono le melarance d’oro, di cui il protagonista si metterà in cerca tra sfide e incontri con strani personaggi e luoghi bizzarri.

Domenica 6 aprile, infine, chiuderà la stagione la favola comica in chiave moderna “Aladin Don Dan“, ovvero le avventure coinvolgenti e mozzafiato del giovane ladruncolo Aladin, il gran Visir Jafar e la principessa Jasmine sulle tracce della lampada dei desideri.

Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e per over 65, gratuito per i bimbi sotto i 3 anni e per i disabili. Prenotazioni via WhatsApp al 351-5245768.