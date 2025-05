Il cantiere non è sicuro: ditta multata

Non tutte le ciambelle vengono col buco. E chi si trova a fare lavori importanti sul suolo pubblico deve drizzare le antenne e rispettare le norme previste in fatto di sicurezza. Ne sanno qualcosa i responsabili di un’azienda che era impegnata ieri in un cantiere per il rifacimento delle tubature dell’acqua in un complesso edilizio di Brugherio.

Gli agenti della polizia locale di Brugherio agli ordini del comandante Silverio Pavesi, transitando lungo le vie Bellini, Verdi e Mascagni, hanno notato un’area di cantiere, larga almeno 150 metri, priva di segnaletica, non delimitata a dovere e con scavi non segnalati. Una situazione potenzialmente pericolosa per pedoni e veicoli in transito. Ne sono sortiti verbali per circa 1.500 euro a carico della ditta con la sanzione accessoria dell’intimazione alla società esecutrice dei lavori di mettere in sicurezza le aree.

Nel corso del prosieguo dell’attività di decoro urbano la polizia locale, una volta terminati gli accertamenti di rito, ha provveduto alla rimozione di due veicoli risultati in stato di abbandono.

Il primo, una Opel Meriva, in via Santa Maria: il proprietario risulterebbe residente a San Giuliano Milanese. Il secondo veicolo si trovava in viale Lombardia ed era una Renault Clio, con proprietario residente in paese. Entrambi i veicoli sono stati affidati a un carrozziere convenzionato che provvederà alla loro demolizione e radiazione. Verranno emesse ingiunzioni per l’addebito ai proprietari dei costi sostenuti e una sanzione per abbandono del veicolo fuori uso pari a euro 1.666 euro ciascuno.

Da.Cr.