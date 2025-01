Il Bukowski italiano. Le parole taglienti del performer Catalano live al Tambourine

Parole e musica per calarsi nel mondo di Charles Bukowski, muovendosi tra poesie, racconti e lettere sotto la guida di un poeta-performer tra i più famosi d’Italia, noto per la sua capacità di riempire i live club come una rockstar. E poi le sonorità hawaiane dell’ukulele, una serata dedicata ai diritti, tra burlesque, karaoke e dj-set, e le canzoni più amate degli anni ‘90. Spettacoli ed eventi per tutti i gusti nella settimana del Tambourine di Seregno.

Il circolo di via Carlo Tenca accenderà le luci domani alle 21.30 per dare spazio a un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“, per avvicinarsi a questo strumento che dalle isole Hawaii sta sempre più prendendo piede. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e andrà avanti, due volte al mese, fino a maggio. Ingresso libero con tessera Arci.

L’appuntamento principale sarà quello di giovedì sera, quando sul palco seregnese arriverà, alle 21.30, il poeta, scrittore e performer torinese Guido Catalano (foto), protagonista dello spettacolo “Catalano vs Bukowski - Un incontro senza precedenti“. L’artista sarà accompagnato dalle musiche dal vivo eseguite al pianoforte e alla fisarmonica da Matteo Castellan. Si tratterà non tanto di un evento sul grande scrittore americano quanto, dicono gli organizzatori, di "uno spettacolo con Bukowski: poesie, racconti, lettere, diari per fare un viaggio nel mondo di un uomo che, malgrado le difficoltà della vita e la fama raggiunta in età avanzata, ha rivoluzionato l’universo della poesia americana e mondiale". A questo Catalano aggiungerà qualcosa di suo.

Conosciuto e apprezzato per le sue performance dal vivo che vanno oltre il semplice reading per trasformarsi in una sorta di “concerto di parole“, Guido Catalano mescola da sempre dolcezza e amara lucidità, racconto surreale e divertente e uno sguardo caustico sulle passioni umane, come nelle sue raccolte poetiche “Piuttosto che morire m’ammazzo“ e “Ogni volta che mi baci muore un nazista“, o nel romanzo “D’amore si muore ma io no“. Ingresso 15 euro con tessera Arci.

Venerdì, sempre alle 21.30, la serata “All you can Pride“ con karaoke, dj-set e il comic burlesque di Momi Girls: ingresso 3 euro con tessera Arci, con il ricavato destinato a finanziare il Brianza Pride e i progetti dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno.

Sabato, infine, dalle 22 “Party ‘90 - In pigiama“, una festa in cui far rivivere i classici pigiama party di quel decennio. Ingresso 7 euro con tessera Arci.