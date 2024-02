Il Brazzaville parla brianzolo. Solidarietà alla Viareggio Cup

C’è tanta Brianza nella spedizione italiana alla Viareggio Cup del Centre National de Formation de Football du Congo Brazzaville, in pratica la Coverciano del Congo dove si allenano i migliori giovani dello stato dell’Africa Centrale e dove lavora da nove anni il tecnico di Seregno Fabrizio Cesana.

Grazie all’amicizia pluriennale tra Cesana e l’ortopedico desiano Rudy Malberti si è creata una bella collaborazione, iniziata nel 2020 al Torneo Quarenghi di San Pellegrino e proseguita con la partecipazione dei congolesi al torneo di Viareggio. Attraverso Brianza Sport & Salute (un gruppo di professionisti medici, sanitari e parasanitar) e la Polisportiva Moving di Peppo Sala, Malberti anche con il supporto di alcuni sponsor ha consegnato nei giorni scorsi alla squadra congolese una scorta di medicinali, materiale tecnico, strumentazioni mediche e una fornitura d’acqua per il torneo. "Siamo sempre vicini allo sport specie giovanile e quando si inserisce anche l’aspetto sociale non ci tiriamo mai indietro, anzi, il nostro impegno raddoppia. Spediremo altro materiale in Africa nei prossimi mesi per dare una mano a questi ragazzi splendidi. Abbiamo altri progetti di solidarietà in corso come Polisportiva Moving in Kenya, in Ghana e in Senegal", dice Malberti. Aurora Desio Calcio ha donato una sacca di palloni che Fabrizio Cesana e il suo staff porteranno dall’Italia in Congo e che saranno donati ai ragazzi dei quartieri più poveri della città.

Roberto Sanvito