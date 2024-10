Il Bosco verticale Aler. In via Baradello il cantiere di Boeri

La giornata monzese dell’assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco si è aperta con una visita al luogo in cui è in corso l’intervento forse più suggestivo di questo Piano casa su Monza e Brianza: il cantiere di via Baradello 6-12 a Monza.

La rigenerazione del complesso Aler monzese vede un progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri, una sorta di nuovo Bosco verticale che cambierà il volto di 95 abitazioni attraverso uno stanziamento di 3,1 milioni di euro di Pnrr. L’intervento comprende la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico, con la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti. L’avanzamento dei lavori è al 19%, con l’ultimazione prevista per marzo 2026. "Stiamo dimostrando – afferma l’assessore Franco – che è possibile progettare e realizzare un contesto architettonico di qualità per le case popolari. Via Baradello potrà diventare un modello da replicare a livello regionale e nazionale. Per noi è un simbolo del nuovo slancio che stiamo imprimendo alle politiche abitative". Nel complesso residenziale è in corso anche il collaudo del progetto “Isola che non c’è“, con cui sono stati realizzati 3 alloggi domotici per anziani e persone con disabilità. Facciate ed esterni saranno abitati da verde rampicante e florida vegetazione, con tutta una serie di interventi edilizi che ne cambieranno l’aspetto. Sarà introdotto un sistema di balconi ballatoio, che integrano ed estendono lo spazio interno, con elementi verdi in facciata e spazi attrezzati per la socialità, mirati a rendere le aree comuni più vivibili e inclusive, per non contare il risparmio energetico: l’utilizzo di energia pulita porterà alla riduzione di 30 tonnellate di Co2 all’anno.

Il Comune di Monza è poi beneficiario di un finanziamento del Pnrr per 13,16 milioni di euro - e del Fondo opere indifferibili (Foi) per 1,9 milioni di euro - per il progetto Pinqua di rigenerazione urbana nel quartiere San Donato. Aler è soggetto attuatore per l’efficientamento energetico di 3 condomini in via Bramante da Urbino, per un totale di 152 alloggi, a cui si aggiunge la costruzione di un nuovo immobile per 28 appartamenti, la cui gestione sarà sempre di Aler.

L’avvio dei lavori è previsto per dicembre di quest’anno e la chiusura per marzo 2026. Regione ha poi concesso al Comune di Monza oltre 2,3 milioni di euro per gli interventi in via Manara 33: la riqualificazione dell’immobile abitativo prevede l’isolamento energetico con il cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di una nuova caldaia a condensazione, un impianto fotovoltaico in copertura, e contabilizzatori, valvole termostatiche e sistema di accumulo.

Rilevante anche l’intervento in corso a Desio, ad opera del Comune, che riguarda la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico di 26 appartamenti in via Fiume 1/3 per 1,2 milioni di euro: secondo il programma, i lavori termineranno entro il primo semestre del 2025.

Nel frattempo Aler ha concluso interventi di efficientamento energetico su 17 fabbricati per 210 alloggi in Brianza, con un investimento di 11,8 milioni di euro a Macherio, Ronco Briantino, Seveso, Sulbiate, Vimercate, Albiate, Besana, Giussano, Brugherio e Seregno.

