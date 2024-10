Il bosco del mistero. Un percorso spettrale per cuori coraggiosi

Hallowest, "la prima, l’originale, la più copiata ma anche la più vissuta festa di Halloween" (come la definiscono gli organizzatori), ha fatto registrare già un record di biglietti venduti per il percorso pauroso nel bosco. Appuntamento domani dalle 19 per un evento a base di giochi, musica, balli e tanto intrattenimento. Strade chiuse e isola pedonale nel centro cittadino e lungo la via De Gasperi dove ci sarà l’ingresso al parco in cui saranno allestite numerose postazioni, a cura dell’associazione Elena e i Cavalli, per rivivere scene di paura tratte da famosi film. Il percorso sarà diviso in due zone: una riservata ad adulti e bambini e una zona, molto spettrale, riservata solo ad adulti e persone molto coraggiose. Ci saranno poi spettacoli: esibizione di danza con il gruppo più giovane dei ballerini della scuola di danza Team Diamante.

Prenderanno vita emozionanti spettacoli di fuoco e sarà possibile incontrare, per le vie del centro storico, fantasiosi personaggi illuminati a led. Quest’anno tra gli intrattenimenti anche il Mago Arty, già più volte in tv. Un palco ospiterà tutti gli spettacoli, al termine dei quali la musica farà da padrona con l’esibizione dell’eclettico artista Dj Funky. Non mancheranno i punti ristoro con specialità varie, dal pesce alla carne, dai fritti ai dolci. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cogliate in collaborazione con diverse associazioni locali e con la sponsorizzazione di BrianzAcque. Per prenotare l’ingresso al percorso e per maggiori informazioni sul programma, è stato creato il sito www.hallowest.it.

Ga.Bass.