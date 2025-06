Il boom degli agriturismi in Brianza. In città apre la quinta struttura: "Così il nostro borgo è da record"

Con orgoglio Besana in Brianza può vantare ben 5 agriturismi, di cui uno appena riconosciuto ovvero Cascina Sbianca, un record per la nostra provincia che conta un totale di 25 strutture. Spiega il capogruppo della Lega in Regione Lombardia e consigliere comunale a Besana in Brianza, Alessandro Corbetta: il nostro è un territorio favorevole, ricco di percorsi e aziende agricole che fanno dei prodotti a km 0 il loro punto di forza. Fattori che stanno attirando anche i giovani a investire sulla terra e negli allevamenti con nuove idee di sviluppo e tutela dell’ambiente. Particolarità di Besana è soprattutto la sua grande estensione (rispetto alla media dei Comuni brianzoli) che pone il nostro paese terzo in tutta la provincia con oltre 16 km quadrati e primo per altitudine, come dimostra la bellezza del paesaggio collinare e pedemontano tipico dell’alta Brianza". "La gente sta investendo sul nostro territorio grazie anche alle connessioni che si stanno creando, come ad esempio la Greenway (realizzata con fondi Pnrr e di Regione Lombardia) e la riqualificazione dei sentieri, per permettere una maggiore fruibilità del territorio. Da ricordare - prosegue Corbetta - la legge regionale, di cui sono stato promotore, per incentivare il turismo a cavallo, iniziativa che parte dal confronto con i centri equestri del territorio per accrescere e potenziare il turismo rurale". Fin dal 2019, l’amministrazione Pozzoli ha investito sui temi dell’agricoltura e lo sviluppo agrituristico del territorio, "e la presenza a Besana di ben un quinto degli agriturismi di tutta la Brianza ci dà ragione e dimostra come la nostra visione e le nostre azioni di sviluppo di questo comparto siano vincenti". A Besana le strutture riconosciute sono Cascina Sbianca, Cascina Bressanella, apicoltura dell’Orto, azienda agricola Brusignone e agriturismo Agrodolce. Aggiunge il sindaco Emiliano Pozzoli: "Oltre a un territorio splendido Besana è ricca di imprenditori, per lo più giovani. Per questo abbiamo tante aziende agricole. Il Comune lavora per sostenerli e dotare le aziende di infrastrutture". La Greenway è un sistema di percorsi ciclopedonali progettato per rendere più agevoli e sostenibili gli spostamenti. Il percorso offre viste spettacolari, attraversando colline, boschi e aree verdi.