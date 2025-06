Il Bloom sotto le stelle. Cinema, teatro e buon cibo. Grande estate a Mezzago

Il grande cinema, italiano e internazionale, da vedere all’aperto e da ascoltare in cuffia lungo tutta la stagione calda. E poi il teatro da cui farsi affascinare, cene a tema e specialità culinarie per serate che sanno di estate. Da qui a inizio settembre il Bloom di Mezzago vira in versione estiva trasformandosi in Bloom Garten, con l’apertura sulla terrazza del centro multiculturale di via Curiel dell’ormai classica Premiata Pizzeria, presenza irrinunciabile da anni nei mesi di giugno, luglio e agosto. Una veste open air che durerà fino al 7 settembre e a cui si affiancheranno, fino al 9 settembre, le proiezioni cinematografiche e, per questo mese, una manciata di spettacoli teatrali.

Per le cene in terrazza il Bloom sarà aperto la sera dal mercoledì alla domenica e in caso di pioggia ci si potrà spostare al coperto nell’ex bocciodromo lì accanto. Questo weekend sarà poi di scena il teatro con lo spettacolo Le bambole curato da Lilli Valcepina e Aldo Castelli: una decina di attori, che hanno seguito i corsi di recitazione organizzati dal Bloom, rappresenteranno la storia venerdì, sabato e domenica alle 21. Biglietto d’ingresso 5 euro. Spettacoli teatrali anche da venerdì 20 a domenica 22 con Il suicida e da venerdì 27 a domenica 29 con La presidentessa. Da martedì 17 prenderà invece il via la rassegna Cinema in terrazza, da godersi al fresco e con le cuffie per l’ascolto, con inoltre la possibilità di abbinare alle proiezioni una sfiziosa cena a tema con il film di volta in volta in programma. Saranno 13 appuntamenti con altrettante pellicole di grandi registi: si comincerà martedì prossimo alle 21.30 con La Trama Fenicia di Wes Anderson, disincantata miscela di commedia, thriller, azione e avventura. Biglietti d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65 e a 4 euro per i giovani under 26. Martedì 24 toccherà a Il quadro rubato di Pascal Bonitzer, dramma ispirato a un fatto realmente accaduto, mentre l’1 luglio sarà la volta del crepuscolare The last showgirl di Gia Coppola. Tra gli altri film in cartellone, Scomode verità di Mike Leigh, l’acclamato Fuori di Mario Martone, Parthenope di Paolo Sorrentino e l’originale Amerikatsi di Michael Goorjian. Le proiezioni cominceranno con il calare del buio, alle 21.30 in giugno e luglio, alle 21 ad agosto. In caso di pioggia ci si sposterà nella sala cinema del Bloom.