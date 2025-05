Il Bloom festeggia i 38 anni a suon di ska, birre e cinema

L’energia ska-punk a tinte pop dei Matrioska, le birre da scoprire, la musica da ballare, i ritmi in levare di Vito War e tanto grande cinema per una settimana di eventi che culminerà nei festeggiamenti per il 38esimo compleanno del Bloom. Si partirà oggi alle 20.30 con una serata di degustazione di birre guidata da Efrem Borroni. Iscrizioni al 327.83.99.417. Sempre oggi, alle 21, “Corto che passione“, con la proiezione di 5 cortometraggi premiati o candidati ai Nastri d’Argento 2025. Ancora cinema domani alle 20.30 con il documentario “The Other Side of the Pipe“ di Marko Kumer, di cui si discuterà subito dopo, parlando di grandi opere e difesa dei territori, con Manuela Meloni del Comitato Ferma Ecomostro, Roberto Fumagalli del Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, Guido Scaccabarozzi dell’Associazione Simbio e Federico Anghelè di The Good Lobby. Giovedì alla stessa ora proiezione del film “From Ground Zero“ composto da 22 cortometraggi di giovani registi di Gaza e dibattito con Romana Rubeo. In contemporanea, in altri spazi del Bloom, gli appassionati di giochi di carte collezionabili si potranno sfidare in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh. Da venerdì a domenica il mercatino dell’usato “Sboccia Market“ e via ai festeggiamenti per il compleanno del Bloom: dalle 21 sul palco di via Curiel si scatenerà la miscela di ska, pop, punk e rock dei Matrioska guidati da Antonio Di Rocco. A seguire dj-set di Vito War. Biglietto d’ingresso 15 euro.

Sabato dalle 21.30 presentazione della nuova birra del birrificio Nama Brewing, concerto del duo acustico I Ronci, il dj-set “Balera Macumba“ di The Pitillos e ancora dj-set con Esok. Domenica alle 18 proiezione dei corti animati finalisti di “Lunatico! Short film festival“ nell’ambito del Fab-Festival dell’animazione in Brianza.

F.L.