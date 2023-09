Il biotech apre ai ragazzi. Il campus della Roche accoglie gli universitari

Durante la settimana “European Biotech Week 2023” Roche Italia ha aperto le porte del campus di Monza agli studenti universitari per una giornata di orientamento alle professioni del biotech. Obiettivo: contribuire alla creazione di un ponte tra il mondo accademico e quello dell’industria. L’open day ha voluto mettere al centro le nuove generazioni per renderle consapevoli di come il progresso scientifico vada di pari passo con lo sviluppo di nuovi percorsi di studio e professionalità. Una cinquantina di studenti ha avuto modo di confrontarsi con i professionisti di Roche in 6 stanze tematiche: marketing e innovazione, medica e ricerca, market access, big data, supply chain e finanza. "Studio economia e finanza alla Bocconi - racconta Franscesco - e ho accettato l’invito di Roche, perché sto valutando se dirigermi verso il settore finanziario bancario o verso l’azienda. In’esperienza in un grosso gruppo farmaceutico potrebbe interessarmi, anche per i ritmi di lavoro più strutturati che lasciano spazio alla vita personale". Paolo studia Economia aziendale e ha scelto di visitare il settore marketing: "Ho la passione per l’economia comportamentale - racconta - che si occupa di come le politiche nazionali incidono sulle scelte individuali". Il comparto Biotech conta 13.700 addetti operativi in Italia in oltre 800 imprese e registra un fatturato complessivo di oltre 13 miliardi, di cui l’healthcare detiene il primato per fatturato (74%) e investimenti in R&S (85%). Leonardo Vingiani, direttore di Assobiotec ha incoraggiato i ragazzi a prendere in considerazione le possibilità offerte dalle biotecnologie.

C.B.