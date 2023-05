Il bilancio partecipato sarà a misura delle nuove generazioni

Il terzo bilancio partecipato di Meda sarà dedicato esclusivamente ai giovani. "Il bilancio partecipato consente ai cittadini di decidere come destinare una parte delle risorse comunali - spiega l’ assessore Andrea Boga - proponendo progetti a beneficio di tutta la città. È un importante strumento grazie al quale la comunità interagisce e dialoga con la pubblica amministrazione; un modo diretto di rappresentare le reali necessità della cittadinanza". Gli altri due anni era rivolto ai cittadini, associazioni, ditte, enti pubblici e privati che operano stabilmente nel territorio medese. Ora saranno i giovani i veri protagonisti. Il desiderio è renderli maggiormente partecipi al mondo cittadino, dando loro dei nuovi luoghi di aggregazione, e valorizzare tutto ciò che li riguarda, dall’aspetto del volontariato a quello occupazionale. Spiega l’assessore Boga: "L’incontro tra i giovani cittadini e l’Amministrazione è fondamentale per arrivare a una gestione efficace dell’infrastruttura sociale ed economica. Il 2024 sceglie di investire sui giovani, parte imprescindibile di ogni contesto cittadino". Qualunque progetto riguardante le politiche giovanili sarà ammesso al voto e dopo la fase di votazione saranno realizzate le due proposte maggiormente votate. Verranno stanziati 135mila euro euro da destinare per 15mila euro a un progetto di spesa corrente e per 120mila euro a un progetto di spesa di investimento. Le idee potranno essere presentate dal’11 luglio al 15 settembre. Seguirà la fase di valutazione del progetti ammessi dal 16 settembre al 26 settembre e a seguire la fase di votazione dal 30 settembre al 31 ottobre. I risultati saranno pubblicati entro il 6 novembre. Il passo successivo sarà la presa in carico dei progetti entro il 10 novembre. Le istruzioni sul sito internet https:www.comune.meda.mb.itbilancio-partecipatohome) e tramite i canali istituzionali Facebook e Instagram del Comune.

Sonia Ronconi