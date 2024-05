Il bilancio che fa bene. Medicine, robot e affari

Farmacom prosegue a gonfie vele. Dal bilancio 2023 della società, approvato ieri, risulta un utile netto pari a 462.535 euro su un fatturato complessivo di 12.400.051 euro, di cui il 95% verrà distribuito nelle casse comunali. Sì perché l’azienda che possiede le 10 farmacie comunali monzesi (500mila clienti) e il poliambulatorio Farmasalus è partecipata per il 95% dal Comune di Monza, il restante 5% dai farmacisti. Il ritorno annuale sul capitale investito è pari al 15,05%, dato ormai consolidatosi negli anni. "Tale percentuale non tiene conto dei canoni di concessione che annualmente Farmacom paga al Comune di Monza - chiarisce Vito Potenza, presidente di Farmacom -, portando la somma complessiva versata all’Amministrazione nel 2023 a 735mila euro. Ciò non ha impedito alla società di investire in innovazione". Da qui lo spunto: "I nuovi robot usati per il deposito, l’individuazione e il prelievo dei farmaci che abbiamo installato in 7 delle nostre 10 farmacie hanno fatto parecchio la differenza nell’efficientare il servizio - chiarisce Potenza -. Nel 2024 con l’acquisto del nuovo immobile di via della Robbia e lo spostamento della farmacia numero 6, diventeranno 8 le farmacie robotizzate". Non solo. "Nelle sedi capillarmente distribuite sul territorio i cittadini possono accedere a servizi di prevenzione quali holter pressorio e cardiaco, ed elettrocardiogramma, prenotabili sul web, e tutte dispongono di defibrillatore". La terza chiave è quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare: "Abbiamo creato ambulatori affittati a medici di base, come quelli di via Rota e a Sant’Albino, dove c’è la sede del poliambulatorio Farmasalus. In quest’ultimo operano professionisti di diverse specialità, sono attivi un servizio di prelievo di sangue e un presidio odontoiatrico, che ha permesso a cittadini a basso reddito, segnalati dal Comune, di accedere a cure dentali gratuite". "Una parte dei capitali la utilizziamo per iniziative a sfondo sociale - prosegue -, collaborando con associazioni come Il Veliero e Facciavista, costruendo opere d’interesse sociale come i giochi per i bambini ai Boschetti Reali, partecipando a eventi come le Pulizie di primavera e il Fuori Gp. La nostra azienda è una società pubblica che non ha nulla da invidiare a quelle private, e in quanto tale è a vocazione sociale".