Il battesimo della Consulta dei giovani

Diventa operativa la consulta “Meda Giovani“ annunciata tre anni fa. Nata per appassionare in modo concreto i ragazzi alla vita politica e sociale della città, la Consulta ha avuto un’accelerazione grazie alla collaborazione della cooperativa lissonese Spazio giovani e al coinvolgimento di associazioni e scuole del territorio (Asd Real Meda, Meda Sport, Protezione Civile, Kaleidos, banda Santa Cecilia, Istituto superiore Lorenzo Milani, oratorio Santo Crocifisso e progetto Aiuto compiti). Il presidente di “Meda Giovani“ è Alessio Tognarelli, vice Filippo Ficarra, segretario Eleonora Beschin. "Finalmente siamo riusciti a dar vita alla consulta, uno strumento da mettere a disposizione dei ragazzi di Meda – le parole dell’assessora Stefania Tagliabue (nella foto) –. Un modo per colloquiare direttamente con l’Amministrazione. La nostra ambizione è seguire e ottimizzare le idee dei ragazzi, supportandoli nella concretizzazione di progetti ponderati dai futuri cittadini di Meda per i giovani".

Le linee di intervento saranno: creazione di occasioni di incontro, relazione, partecipazione attiva e altre attività proposte dai giovani stessi. Attività sperimentali sul tema dell’informazione e dell’orientamento e attività comunicative per promuovere opportunità rivolte ai giovani. Per partecipare alla vita della Consulta è possibile scrivere a progettogiovanimeda@gmail.com o su WhatsApp al numero 3457828916.

Son.Ron.