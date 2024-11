Il “bancomat“ dei sacchi per i rifiuti: "Più differenziata, meno Tari"

Self-service che distribuiscono sacchi della pattumiera attivati da poco e regole diverse per la raccolta dall’inizio di gennaio: le nuove mosse verso la “differenziata totale“ di Comune e Cem, gestore del servizio. In caso di miglioramento arriverà un altro taglio alla Tari, a Vimercate scatta una nuova rivoluzione rifiuti. Da qualche settimana le famiglie sperimentano il distributore automatico che funziona come un bancomat e che scioglie ogni vincolo di consegna. Dove è già attivo ha fatto miracoli, migliorando le performance di Comuni che hanno da un pezzo la patente di ricicloni: nella vicina Martesana in sei mesi 23.500 cittadini hanno scaricato un milione di sacchi e in Brianza sono attese performance in linea. "Le cose semplici piacciono – spiega il presidente di Cem, Alberto Fulgione –, in questo caso la facilità va di pari passo con la praticità. Andiamo incontro ai ritmi di vita della gente che fra mille impegni quotidiani può scegliere il momento migliore per il prelievo". Un’altra metamorfosi nelle abitudini dei residenti, protagonisti dei successi raggiunti nel tempo sulla partita immondizia. È questo uno dei vantaggi più vistosi del cambiamento: "Addio code negli uffici comunali per il ritiro in giorni e orari stabiliti". Non solo: i sacchi possono essere presi da uno qualsiasi dei distributori sparsi sul territorio e non unicamente da quelli a disposizione nel Comune in cui si abita. Seconda comodità che spiega il successo dell’iniziativa. Per il ritiro basta avere con sé carta d’identità elettronica o tessera sanitaria.

Cinque le macchine installate in città: in Biblioteca, all’ingresso di piazza Unità d’Italia; all’esterno della farmacia comunale di via Passirano; a Oreno, in via Lodovica, nel parcheggio della scuola Saltini; a Ruginello in via Don Lualdi vicino alla Casa dell’Acqua e alla farmacia comunale e a Velasca, in via De Amicis 4/A. Mentre con l’arrivo del nuovo anno scatterà una novità per lo smaltimento di plastica e alluminio che dovranno essere messi nei sacchi gialli codificati (scaricabili al self-service), i soli che dall’1 gennaio serviranno per la raccolta del multipack. Altri sacchi e vecchi bidoni blu finiranno in soffitta: non verranno più ritirati.

Bar.Cal.