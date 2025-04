Il 25 Aprile di Monza. Rock per la Liberazione

Un programma speciale per l’80esimo anniversario della Liberazione. Con le celebrazioni di giornata, anche l’atteso concerto dei Modena City Ramblers di domenica, oltre a mostre ed eventi per animare biblioteche e spazi sociali.

La cerimonia istituzionale del 25 aprile avrà inizio, come di consueto, al cimitero urbano con la messa delle 9 alla cappella cimiteriale, a cui seguirà la deposizione della corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 ci si ritroverà in piazza Citterio per la formazione del corteo fino a piazza Trento e Trieste, dove alle 11 ci sarà l’alzabandiera. Interverranno le massime autorità politiche cittadine e provinciali, Anpi, Fiap, e alcuni studenti monzesi, dopo aver sfilato insieme alle associazioni combattentistiche e al gruppo Sarabanda di Cederna. La festa continuerà allo Spazio Rosmini in serata. Qui verrà esposta la mostra dei ragazzi e ragazze del liceo artistico Nanni Valentini “I colori della libertà“, dedicata a Lea Garofalo e alla partigiana Angela Ronchi.

Nel frattempo è in corso in tutte le biblioteche di Monza la mostra di libri a tema dal titolo “L’Italia s’è desta“, con cui si propongono letture che parlano di Resistenza, memoria, valore della lotta partigiana. Intanto il Comune - che invita i cittadini ad esporre le bandiere tricolore dalle finestre per la ricorrenza di domani - ha fornito le indicazioni per recarsi al concerto dei Modena City Ramblers domenica sera. L’accesso è libero, ma per consentire l’allestimento del palco a partire da oggi è vietato il parcheggio in superficie in piazza Cambiaghi.

Domenica, dalle 9, è inoltre prevista la chiusura al traffico di via Cernuschi, via Cristoforo Colombo e Porta Lodi fino a Vicolo Carlo Porta, eccetto che per i residenti. Anche in via Spalto Piodo vietati parcheggio e inversione di senso di marcia, con accesso consentito solo ai residenti. L’accesso all’area del concerto è consentito esclusivamente a piedi da via Colombo, con apertura varchi dalle 19. Si consiglia il parcheggio negli autosilo, ad iniziare da Duomo parking (accessibile da via Azzone Visconti) e Borgo Bergamo (info su www.monzamobilita.it). A partire dalle 17 saranno disponibili street food e beverage in via Colombo, in concomitanza all’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro o in contenitori metallici e la vendita per asporto di bevande alcoliche sopra i 10 gradi.