Monza, il ritorno di Iginio Massari: in centro la boutique della gola

Monza – Riapre il Pop-Up di Iginio Massari Alta Pasticceria, nel cuore di Monza, in via Carlo Alberto 23. All’interno del negozio, è possibile trovare un’ampia selezione di dolci come macarons, praline, cremini, dragée, torte confezionate, mousse, biscotti, tavolette di cioccolato e il celebre Panettone del Maestro che va a ruba tutto l’anno, come regalo d’autore per manifestazioni eleganti ed eventi aziendali.

Monza aveva già avuto un assaggio delle produzioni firmate dal maestro del dolce nel temporary store aperto per 7 mesi nel 2023. “Ma questa volta – sottolinea Giuseppe Cortini, gestore del negozio – siamo venuti per restare, finché i monzesi ci vorranno”. Cortini, già protagonista della precedente apertura, ha riportato al quartier generale milanese le osservazioni dei monzesi. Le principali: l’impossibilità di fermarsi a degustare sul posto un dolce accompagnato da un caffè, per esempio per una colazione veloce, e la domanda di prodotti freschi anche a Monza, come nello store di Milano. “Detto fatto – racconta –. Tra le novità c’è la disponibilità di bignè e maritozzi freschi di Iginio Massari Alta Pasticceria: la tradizionale soffice pasta brioche, leggera come una nuvola, che accoglie al suo interno una golosa panna e crema pasticcera e finitura con zucchero a velo. A breve amplieremo ulteriormente la gamma del fresco”.

Inoltre il negozio si trasforma in “caffetteria al volo“, con tavolini di appoggio e una macchinetta del caffè a cialde, per assaporare un caffè insieme ai prodotti di pasticceria. “Nessuna intenzione di fare concorrenza alla caffetteria pasticceria a pochi passi da qui – specifica Cortini – la nostra è una cafeteria light che accompagna la degustazione del dolce”. Nel negozio è disponibile anche la nuova linea di torte senza lattosio le cui ricette sono state pensate per offrire la stessa esperienza di assaggio dell’apprezzata proposta di torte da forno: la Sbrisolona, realizzata con farina di mais e mandorle grezze dal taglio al coltello irregolare, Crostata senza lattosio con confettura all’albicocca e con confettura di lamponi, la Ciambella di nocciole.

L’offerta comprende anche i plum cake di Iginio Massari Alta Pasticceria da 500 grammi, coccola ideale per qualsiasi momento della giornata, nelle varianti agli agrumi, gianduia, cioccolato, pistacchio e al caffè, quest’ultimo caratterizzato da una particolare morbidezza data da una bagna all’alchermes, liquore a base di erbe e spezie che si abbina e valorizza gli aromi decisi del caffè. Tante le famiglie che entrano ad acquistare e tanti i curiosi: “Sono curiosa di assaggiare i suoi prodotti – dice una signora –. Se sono buoni ne vale la pena”.