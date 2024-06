Gardone Riviera, la famiglia Massari si aggiudica l’ex Casinò: polo enogastronomico entro giugno 2025

Gardone Riviera (Brescia), 6 giugno 2024 – La famiglia Massari si aggiudica l’ex Casinò di Gardone Riviera, sulle rive del lago di Garda: entro giugno 2025 aprirà un polo enogastronomico.

Lavoro di restauro e recupero funzionale

Il sindaco Andrea Cipani e la giunta di Gardone Riviera, a compimento di un importante lavoro di restauro e recupero funzionale dell’edificio pubblico ribattezzato ‘Palazzo Wimmer’, oggi teatro e sala polifunzionale sede di eventi e rassegne organizzate dal Comune di Gardone Riviera, con la concessione degli spazi commerciali hanno completato la valorizzazione del prestigioso bene monumentale.

L'ex casinò di Gardone Riviera

Il progetto della famiglia Massari

Dopo i lavori, la famiglia Massari ha presentato un progetto (che coinvolge l’intera famiglia e non l’azienda Iginio Massari Alta Pasticceria o il solo Iginio Massari) che intende trasformare l'ex Casinò di Gardone Riviera in un punto di riferimento enogastronomico, una straordinaria location per la ristorazione e ampi spazi dedicati a eventi, cerimonie e aperitivi nella suggestiva cornice del Lago di Garda, preservando l'eleganza dello storico palazzo. Non di meno gli eventi culturali, esposizioni, rassegne e festival che organizzeranno, in accordo con il Comune, nel teatro del confinante palazzo Wimmer. E si è così aggiudicata il bando per la concessione di porzione dello storico immobile.

La famiglia Massari

Massari: “Un luogo capace di esaltare il bello e il buono”

“Personalmente sarà un po’ come tornare alle origini, visto che mia madre gestiva proprio un’attività di ristorazione dove nacque il mio amore per i dolci”, ha commentato il Maestro Iginio Massari.

E ha spiegato: “Come famiglia abbiamo oggi il know-how, che in primis portano in dote i miei figli Nicola e Debora, per entrare nel mondo dell’arte culinaria in una zona di prestigio da tempo riconosciuta per una ristorazione eccellente. Mossi dai valori che già promuoviamo nell’ambito della pasticceria, faremo dell’ex Casinò un luogo capace di esaltare il bello e il buono, celebrati in tutte le loro forme: una proposta tradizionale interpretata in chiave Massari, un progetto di rilevanza nazionale e internazionale”.

Massari ha aggiunto: “Dopo una lunga ricerca di competenze abbiamo affidato la cucina ad un giovane Chef già di esperienza e prestigio col quale costruiremo le nostre proposte condividendo creatività e analisi gastronomica. Ci siamo impegnati a lavorare proficuamente in iniziative di marketing territoriale, in stretta connessione con il Comune di Gardone Riviera che ringraziamo per la capacità mostrata dal sindaco Cipani a capo di una giunta compatta nella valorizzazione di un bene monumentale di tale importanza ed eleganza”.

Il progetto prevede importanti lavori di ammodernamento e ristrutturazione con l’obiettivo di apertura entro il primo semestre del 2025.