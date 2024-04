I volontari tornano a Faenza. Buoni spesa in dono agli sfollati Volontari di Camparada, Lesmo e Correzzana portano solidarietà a Faenza con 2mila euro in buoni spesa per le famiglie sfollate dopo l'alluvione del 2023. La Brianza dimostra ancora una volta la sua generosità in un contesto di grave calamità.