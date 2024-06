Volontari in campo per ripulire sentieri, ponticelli e stagni da rami, erbacce e rifiuti. Insieme con la squadra della protezione civile di Briosco, il Comitato Bevere si è mobilitato tra le frazioni di Fornaci e Briosco per le operazioni di pulizia e smaltimento. Il Comitato Bevere è un’associazione di cittadini che si è costituita nel 1999 per promuovere iniziative di salvaguardia e tutela ambientale dei corsi d’acqua in Brianza.